Малиновський відправив Зінченка в нокдаун на тренуванні збірної України - опубліковано відео

Півзахисник збірної України з футболу Руслан Малиновський на тренуванні національної команди в Харкові випадково потрапив м'ячем в обличчя партнерові по команді Олександру Зінченку.

Під час гри в квадрат гравець італійської "Аталанти" надто високо підняв м'яч і потрапив їм прямо в хавбека "Манчестер Сіті". Руслан одразу ж вибачився перед напарником, але судячи з того, як довго Зінченко приходив до тями, удар вийшов болючим.

Поєдинок відбору Євро-2020 Україна - Литва відбудеться 11 жовтня в Харкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня зустріч у Вільнюсі між збірними Литви та України завершилася на нашу користь (3:0).

Нагадаємо, що збірна України набрала 10 очок у перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня з рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1:0) обіграний Люксембург.

22 березня українці сенсаційно зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, а 25 березня на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

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