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9 лютого • оновлено в 03:18
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Малиновський більярдним ударом приніс команді перемогу в чемпіонаті Італії

7.2т
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Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський приніс своїй команді виїзну перемогу в матчі італійської Серії А проти "Фіорентини", забивши красивий гол ударом здалеку.

Наш співвітчизник почав поєдинок на лаві запасних і з'явився на полі на 64-й хвилині за рахунку 1:1. Українець швидко освоївся на полі, забивши переможний гол "Аталанти" вже через вісім хвилин, виконавши більярдний удар в дальній кут воріт.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

Перемога дозволила команді Малиновського піднятися в зону Ліги чемпіонів, обійшовши столичну "Рому" на три очки. Тепер в активі "Аталанти" 42 пункти після 23 турів, що на 12 менше, ніж у лідерів першості – "Ювентуса".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній гол українського півзахисника в італійському чемпіонаті був забитий у ворота "Болоньї".

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Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Руслан Малиновський
Теги
ФК Фіорентина ФК Аталанта
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