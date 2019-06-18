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"Малага" виганяє Селезньова

3.1тЧитати матеріал російською

Український нападник іспанської "Малаги" Євген Селезньов залишає клуб, оскільки так і не зміг адаптуватися в новій команді і проявити свою ефективність.

У "Малазі" були незадоволені віддачею форварда на полі, й оскільки контракт із Селезньовим був підписаний всього на півроку з можливістю продовження ще на 2 роки, іспанці вирішили не укладати нову угоду.

Євген Селезньов

Євген Селезньов

ФК "Малага"

Клуб українця за підсумками минулого сезону не зумів вийти в Ла Лігу, поступившись у стикових іграх "Депортіво".

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Євген Селезньов встиг провести за "Малагу" 12 матчів, в яких не зміг відзначитися жодними результативними діями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст іспанської "Малаги" Євген Селезньов зізнався, що свого часу не перейшов у закордонний клуб виключно з дурості.

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Особа
Євген Селезньов
Тег
ФК Малага
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