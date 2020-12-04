Максим Калиниченко: українці завжди грали у футбол краще за росіян

Колишній півзахисник збірної України Максим Калиниченко порівняв рівень гри наших і російських футболістів.

Він відповів на пост знаменитого тенісиста з РФ Євгенія Кафельникова в Twitter, який написав, що в українському футболі досі живе дух легенди київського "Динамо" Валерія Лобановського. Максим заявив, що в цілому українці завжди грали краще за росіян.

"Духом Лобановського вже давним давно не пахне, але, в цілому, українці грали в футбол завжди краще", – написав Калиниченко.

Один з користувачів попросив ексгравця нашої збірної аргументувати свою позицію й отримав відповідь, в якій Максим згадав про те, що українці завойовували нагороду "Золотий м'яч".

"А російський футбол кращий за рахунок російських футболістів? Ну і результати які, цікаво? Цифри можу: скільки "Золотих м'ячів" у російських футболістів? Дивись не втомись рахувати... Ну а в цілому, це моя досить суб'єктивна думка. Мірятися величчю – це не до мене", – підсумував Калиниченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз Максим працює експертом на телеканалі "Матч ТВ". Під час одного з ефірів він назвав збірну Росії з футболу "нашою".