Люксембург готує підлянку Україні у відборі Євро-2020

Федерація футболу Люксембургу збирається оскаржити результат очного протистояння головної команди країни проти збірної України в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 (1:2).
Нашій національній команді можуть зарахувати технічну поразку в зв'язку з участю в матчі форварда Жуніора Мораеса.
"Ми підготуємо і подамо протест протягом вівторка", - повідомив президент ФЛФ Пол Філіп в інтерв'ю RTL.
Жуніор Мораес
RTL
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна України з футболу може отримати технічні поразки 0:3 за перші матчі відбору Євро-2020 через неправильну натуралізацію бразильського новачка нашої команди Жуніора Мораеса. Авторитетне португальське спортивне видання Mais Futebol навело докази начебто порушення процедури.
У Федерації футболу України вже виступили з офіційною заявою, повідомивши, що отримання громадянства Мораесом відбулося без порушень.
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