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Люксембург готує підлянку Україні у відборі Євро-2020

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Федерація футболу Люксембургу збирається оскаржити результат очного протистояння головної команди країни проти збірної України в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 (1:2).

Нашій національній команді можуть зарахувати технічну поразку в зв'язку з участю в матчі форварда Жуніора Мораеса.

"Ми підготуємо і подамо протест протягом вівторка", - повідомив президент ФЛФ Пол Філіп в інтерв'ю RTL.

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Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

RTL

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна України з футболу може отримати технічні поразки 0:3 за перші матчі відбору Євро-2020 через неправильну натуралізацію бразильського новачка нашої команди Жуніора Мораеса. Авторитетне португальське спортивне видання Mais Futebol навело докази начебто порушення процедури.

У Федерації футболу України вже виступили з офіційною заявою, повідомивши, що отримання громадянства Мораесом відбулося без порушень.

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Тема
Євро-2020
Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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Фомин Андрей
Фомин Андрей
Всегда считал, что за сборную любой страны должны играть люди как минимум рожденные в этой стране.
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Юг Руси
Юг Руси
Люксембург нанёс мощный и сокрушительный удар по Украине!!! Все подробности в нашем обзоре.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Так вам и надо идиотам
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Сидоров Андрей, ну насчет идиотов можна поспорить. Ну откуда в тебе столько дерьма?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Сидоров Андрей, сидоров-кассир, правильно, так им и надо, клятым люксембургцам!
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