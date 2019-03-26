Люксембург готує підлянку Україні у відборі Євро-2020

Федерація футболу Люксембургу збирається оскаржити результат очного протистояння головної команди країни проти збірної України в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 (1:2).

Нашій національній команді можуть зарахувати технічну поразку в зв'язку з участю в матчі форварда Жуніора Мораеса.

"Ми підготуємо і подамо протест протягом вівторка", - повідомив президент ФЛФ Пол Філіп в інтерв'ю RTL.

Жуніор Мораес RTL

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна України з футболу може отримати технічні поразки 0:3 за перші матчі відбору Євро-2020 через неправильну натуралізацію бразильського новачка нашої команди Жуніора Мораеса. Авторитетне португальське спортивне видання Mais Futebol навело докази начебто порушення процедури.

У Федерації футболу України вже виступили з офіційною заявою, повідомивши, що отримання громадянства Мораесом відбулося без порушень.

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