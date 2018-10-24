''Люди залишали там ноги'': очевидець розкрив деталі ''м'ясорубки'' з фанатами ЦСКА в Римі

Під час поломки ескалатора станції Repubblica в метро Риму поліцейські не одразу зрозуміли, що сталося, і продовжували розганяти фанатів московського ЦСКА кийками.
Як розповів один із очевидців інциденту, Олександр із Москви, в інтерв'ю "КП", "швидка" приїхала на місце події лише через 25 хвилин.
"Я їхав на цьому самому ескалаторі, коли все сталося. Уже в самому низу", — заявив чоловік.
За його словами, ескалатор після поломки продовжував їхати ще секунд 30.
"А внизу вже тиснява, ці порізи й ці гострі ступені гармошкою. А він усе рухається і люди прибувають і прибувають, спотикаючись об цю пекельну перешкоду й залишаючи там ноги. Крові було дуже багато. І криків. У якийсь момент почалася паніка", — розповів вболівальник.
Олександр стверджує, що частина фанатів швидко зорієнтувалася, вони почали "висмикувати" людей на платформу, щоб не було ще більшої тиснями.
"Потім зрозуміли, що поранені є, знайшлося серед наших декілька людей із медичною освітою і почали надавати першу допомогу — накладати джгути з підручних засобів: ремені, одяг з себе знімали. Перша швидка приїхала хвилин через 25 напевно тільки", — додав він.
За словами Олександра, коли ескалатор зупинили, внизу були постраждалі, а поліція нагорі "дістала кийки й почала усіх розганяти".
"При цьому вниз ніхто із них навіть не намагався спуститися і допомогти. Перших поранених ми наверх самі піднімали. Але не найважчих, а тих, хто легший. Людей із відірваними ногами чіпати боялися, чекали фахівців. Я бачив хлопця, його підняли на парапет і кісточка, грубо кажучи, лежала поряд із ногою. Стирчали кістки, крові була калюжа", — поділився він.
Чоловік також спростував інформацію італійських ЗМІ, нібито фанати стрибали, тому ескалатор і зламався.
"Нахабна брехня! Усе їхали спокійно і навіть жодної пісні ще ніхто не співав до цього моменту. Тобто не було ні кричалок, ні стрибків. Просто їхали щільно. На сходинці по дві людини", — запевнив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що серед постраждалих під час обвалення ескалатора в метро Риму — 15 росіян і четверо українців.
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