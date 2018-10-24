''Люди залишали там ноги'': очевидець розкрив деталі ''м'ясорубки'' з фанатами ЦСКА в Римі

Під час поломки ескалатора станції Repubblica в метро Риму поліцейські не одразу зрозуміли, що сталося, і продовжували розганяти фанатів московського ЦСКА кийками.

Як розповів один із очевидців інциденту, Олександр із Москви, в інтерв'ю "КП", "швидка" приїхала на місце події лише через 25 хвилин.

"Я їхав на цьому самому ескалаторі, коли все сталося. Уже в самому низу", — заявив чоловік.

За його словами, ескалатор після поломки продовжував їхати ще секунд 30.

"А внизу вже тиснява, ці порізи й ці гострі ступені гармошкою. А він усе рухається і люди прибувають і прибувають, спотикаючись об цю пекельну перешкоду й залишаючи там ноги. Крові було дуже багато. І криків. У якийсь момент почалася паніка", — розповів вболівальник.

Олександр стверджує, що частина фанатів швидко зорієнтувалася, вони почали "висмикувати" людей на платформу, щоб ​​не було ще більшої тиснями.

"Потім зрозуміли, що поранені є, знайшлося серед наших декілька людей із медичною освітою і почали надавати першу допомогу — накладати джгути з підручних засобів: ремені, одяг з себе знімали. Перша швидка приїхала хвилин через 25 напевно тільки", — додав він.

За словами Олександра, коли ескалатор зупинили, внизу були постраждалі, а поліція нагорі "дістала кийки й почала усіх розганяти".

"При цьому вниз ніхто із них навіть не намагався спуститися і допомогти. Перших поранених ми наверх самі піднімали. Але не найважчих, а тих, хто легший. Людей із відірваними ногами чіпати боялися, чекали фахівців. Я бачив хлопця, його підняли на парапет і кісточка, грубо кажучи, лежала поряд із ногою. Стирчали кістки, крові була калюжа", — поділився він.

Чоловік також спростував інформацію італійських ЗМІ, нібито фанати стрибали, тому ескалатор і зламався.

"Нахабна брехня! Усе їхали спокійно і навіть жодної пісні ще ніхто не співав до цього моменту. Тобто не було ні кричалок, ні стрибків. Просто їхали щільно. На сходинці по дві людини", — запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що серед постраждалих під час обвалення ескалатора в метро Риму — 15 росіян і четверо українців.