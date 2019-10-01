"Люди повинні це зробити": Срна висловився про війну на Донбасі

Хорватський помічник тренера донецького "Шахтаря" Даріо Срна в черговий раз підкреслив, що клуб чекає закінчення війни на Донбасі, щоб повернутися додому.

Даріо Срна

"УПЛ більше не така, як була раніше, але знову її рівень зростає. "Шахтар" – перший клуб України, ми хочемо стати краще в Європі. Ми не можемо змінити ситуацію з війною, люди повинні це зробити. Кожен на Донбасі хоче кінця війни, ми хочемо повернутися туди. Наш будинок – Донецьк", – цитує Срну Tuttomercatoweb.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованому Донбасі заріс папороттю спорожнілий стадіон "Шахтар", який знаходиться в Донецьку.

Відповідне фото опублікував користувач Віталій Барабаненко. "Донецьк. Стадіон "Шахтар". Краща реклама "русского мiра", – написав він в підписi до знімка.

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