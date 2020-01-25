Шестиразовий чемпіон України з футзалу, колишній тренер української збірної, з якою завоював "срібло" Євро-2001 Станіслав Гончаренко, різко розкритикував дії офісу президента України.

Станіслав Гончаренко

"Ось цей Богдан, який сидить в офісі президента, ці всі пани в важку хвилину, коли гинуть люди на фронті, вони у Франції в кращих ресторанах у відкриту п'ють пиво. Ці люди не можуть займати посади за визначенням. Але сьогодні той формат, в якому перебуває президент, він теж його створює і малює. Напевно ще не має тієї сили, щоб десь вдарити по столу", - зазначив 59-річний Гончаренко в ефірі Youtube-каналу SPORT TRAVELER UA.

Тренер обурився безглуздою процедурою присвоєння військових нагород.

"Не дуже розумію речі на тлі матері, яка плаче, з портретом сина, коли ми викликаємо ситих і здорових лейтенантів і нагороджуємо їх за те, що вони комусь зручні. Може бути, їх і треба викликати, але тільки не на тлі матері, яка стоїть 40 хвилин при параді на спеці, втративши сина, а їм присвоюють звання. Матері вже не повернути сина, треба вміти це все підносити. Мати заслуговує на цю увагу, але, може бути, не треба її виводити на площу і показувати, яка вона нещасна. А зробити якось більш комунікабельно, нагородивши її квартирою", - сказав Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відео смішного падіння з київського футзалу при спробі виконати фінт набрало вже кілька мільйонів переглядів в Instagram.

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