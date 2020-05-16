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16 травня • оновлено в 17:18
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Ляшко сказав, коли в Україні пустять уболівальників на трибуни

3.3т
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зізнався, що вболівальники на стадіони України потраплять не раніше середини літа.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

"Я сам хочу, щоб чемпіонат України поновився, оскільки без футболу некомфортно себе почуваю. Хотілося б якомога швидше потрапити на сектор, але, на жаль, це буде ще не скоро - не раніше липня ми можемо відновити матчі з глядачами. Футбол без глядачів - це не футбол. Всі команди грають для них. Я завжди закликав українців приходити на матчі, тільки так можна підтримати улюблену команду. що стосується епідеміологічної ситуації, запевняю, що відвідування стадіону може спровокувати поширення коронавiрусної хвороби", – цитує Ляшка телеканал "Футбол".

Відзначимо, що напередодні головний санітарний лікар назвав чотири чинники, які можуть зірвати чемпіонат країни з футболу в Прем'єр-лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня відбулася робоча нарада за участю представників Прем'єр-ліги, клубів УПЛ і Української асоціації футболу (УАФ). За підсумками зустрічі було визначено дату відновлення УПЛ.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що футбольні вболівальники повернуться на трибуни не раніше вересня, і назвав умову, за якої це станеться.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Прем'єр-ліга України
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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