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Рекордне здорожчання: складено рейтинг найдорожчих українських футболістів

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Новий футбольний сезон, що нещодавно стартував, привів до оновлення цін на гравців. Як це торкнулося українців наочно демонструє рейтинг найдорожчих вітчизняних футбольних зірок.

Лідером серед гравців є екс-футболіст київського "Динамо", який перейшов нещодавно до англійського "Вест Хема", Андрій Ярмоленко. Незважаючи на те, що ціна на півзахисника збірної України впала на 3 мільйони євро, Андрій оцінюється в 20 мільйонів і впевнено очолює рейтинг, складений авторитетним інтернет-порталом Transfermarkt.

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Рекордно подорожчав ще один вінгер національної команди і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко. Футболіст додав у вартості 7 мільйонів і з 15 мільйонами євро вийшов на друге місце.

На третьому місці залишився Марлос з "Шахтаря", ціна на якого не змінилася (11 млн). Його партнер по клубу Тарас Степаненко та Євген Коноплянка з "Шальке" подорожчали з 9 до 10 мільйонів і ділять 4-5 місця рейтингу.

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Перехід воротаря Андрія Луніна з "Зорі" до мадридського "Реала", природно, вплинув на вартість голкіпера. Вона виросла більш ніж в 2,5 рази і тепер становить 8,5 мільйонів євро. Ця сума вивела талановитого футболіста на шосте місце рейтингу.

Відмінно почавший сезон в бельгійському "Генку" Руслан Малиновський з ціною в 4 млн євро перебуває на 11-й позиції і має всі шанси вже в наступному оновленні піднятися в топ-10.

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Повністю топ-10 найдорожчих українських футболістів виглядає так:

1. Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") - 20 млн євро

2. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") - 15 млн євро

3. Марлос ("Шахтар") - 11 млн євро

4. Тарас Степаненко ("Шахтар") - 10 млн євро

4. Євген Коноплянка ("Шальке") - 10 млн євро

6. Андрій Лунін ("Реал") - 8,5 млн євро

6. Ярослав Ракицький ("Шахтар") - 8,5 млн євро

8. Віктор Циганков ("Динамо") - 8 млн євро

9. Денис Гармаш ("Динамо") - 5 млн євро

10. Віктор Коваленко ("Шахтар") - 4,5 млн євро

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної Іспанії та клубу "Манчестер Юнайтед" Де Хеа стане найбагатшим голкіпером в світі.

Особи
Андрій ЯрмоленкоОлександр ЗінченкоМарлосЄвген КоноплянкаАндрiй ЛунiнРуслан Малиновський
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