Рекордне здорожчання: складено рейтинг найдорожчих українських футболістів

Новий футбольний сезон, що нещодавно стартував, привів до оновлення цін на гравців. Як це торкнулося українців наочно демонструє рейтинг найдорожчих вітчизняних футбольних зірок.

Лідером серед гравців є екс-футболіст київського "Динамо", який перейшов нещодавно до англійського "Вест Хема", Андрій Ярмоленко. Незважаючи на те, що ціна на півзахисника збірної України впала на 3 мільйони євро, Андрій оцінюється в 20 мільйонів і впевнено очолює рейтинг, складений авторитетним інтернет-порталом Transfermarkt.

Рекордно подорожчав ще один вінгер національної команди і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко. Футболіст додав у вартості 7 мільйонів і з 15 мільйонами євро вийшов на друге місце.

На третьому місці залишився Марлос з "Шахтаря", ціна на якого не змінилася (11 млн). Його партнер по клубу Тарас Степаненко та Євген Коноплянка з "Шальке" подорожчали з 9 до 10 мільйонів і ділять 4-5 місця рейтингу.

Перехід воротаря Андрія Луніна з "Зорі" до мадридського "Реала", природно, вплинув на вартість голкіпера. Вона виросла більш ніж в 2,5 рази і тепер становить 8,5 мільйонів євро. Ця сума вивела талановитого футболіста на шосте місце рейтингу.

Відмінно почавший сезон в бельгійському "Генку" Руслан Малиновський з ціною в 4 млн євро перебуває на 11-й позиції і має всі шанси вже в наступному оновленні піднятися в топ-10.

Повністю топ-10 найдорожчих українських футболістів виглядає так:

1. Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") - 20 млн євро

2. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") - 15 млн євро

3. Марлос ("Шахтар") - 11 млн євро

4. Тарас Степаненко ("Шахтар") - 10 млн євро

4. Євген Коноплянка ("Шальке") - 10 млн євро

6. Андрій Лунін ("Реал") - 8,5 млн євро

6. Ярослав Ракицький ("Шахтар") - 8,5 млн євро

8. Віктор Циганков ("Динамо") - 8 млн євро

9. Денис Гармаш ("Динамо") - 5 млн євро

10. Віктор Коваленко ("Шахтар") - 4,5 млн євро

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної Іспанії та клубу "Манчестер Юнайтед" Де Хеа стане найбагатшим голкіпером в світі.