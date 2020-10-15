Лунін дебютує за "Реал": ЗМІ назвали дату

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін може провести свій дебютний матч за мадридців вже в суботу, 17 жовтня, в рамках шостого туру іспанської Ла Ліги проти "Кадіса".

Як повідомляє видання AS, нашому співвітчизнику вдалося вразити наставника команди Зінедіна Зідана і тренера воротарів Роберто Васкеса за той тиждень, який Лунін провів у розташуванні "Реала" після дострокового повернення зі збірної України. Голкіпер здав позитивний тест на коронавірус, тому повернувся в Мадрид, але пізніше виявилося, що результат першого тестування був помилковим.

Основний воротар команди Тібо Куртуа отримав невелике ушкодження, але вже відновив тренування. Незважаючи на це, у виданні вважають, що Лунін отримає свій шанс в матчі з "Кадісом", а бельгієць буде цілеспрямовано готуватися до поєдинків проти "Шахтаря" в Лізі чемпіонів (21 жовтня) і "Барселони" в Ла Лізі (24 жовтня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український голкіпер показав свої найкращі сейви з тренувань "Реала".