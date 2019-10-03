Лугано - Динамо: дивитися онлайн матч Ліги Європи

Після періоду невдач "Динамо" стабілізувало гру, і вже в матчі з "Лугано" у четвер, 2 жовтня, "біло-сині" розраховують взяти 3 очки та зміцнитися в лідерах групи Ліги Європи.

Команда Олексія Михайличенка перед відправленням до Швейцарії здобула дві перемоги в чемпіонаті, і збирається продовжити серію в грі зі скромним "Лугано". І хоча "Динамо" не полишають кадрові проблеми, оптимальний склад і важливі гравці ротації повністю в строю та вирушили з командою на виїзд.

Лідери "Динамо" - Віктор Циганков, Беньямін Вербич і Сергій Сидорчук dynamo.kiev.ua

Цікаво, що "Динамо" стало одним з трьох українських клубів, які цього єврокубкового тижня всі грають на нейтральних полях. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Лугано - Динамо, який розпочнеться 3 жовтня о 22:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "Луга" - "ДИНАМО"

ЛІГА ЄВРОПИ. ГРУПА В

Санкт-Галлен (Швейцарія). "АФГ Арена". 22:00

Головний арбітр: Карім Абед (Франція)

"Лугано" (Швейцарія) - "Динамо" Київ (Україна)

___________________________________________________________

Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ЛУГАНО" - "ДИНАМО"

Транслювати матч в Україні буде ТК "Футбол 1". Крім того трансляцію зі Швейцарії запланував у своїй сітці російський мовник "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ЛУГАНО" - "ДИНАМО"

Швейцарська команда виглядає явним андердогом як в матчі з "Динамо", так і в групі в цілому. На перемогу "Лугано" букмекери дають досить високий коефіцієнт 3,8, нічия також оцінюється досить високо - 3,3. Успіх же киян оцінений цифрами в 2,0.

"Динамо Київ dynamo.kiev.ua

ХТО РОЗСУДИТЬ "ЛУГАНО" - "ДИНАМО"

Гру в Швейцарії за участю киян обслужить французька бригада рефері. Головним арбітром виступить 30-річний Карим Абед. Асистентами на лінії призначені Меді Рамуне та Бенджамен Пажес, а четвертим рефері - Флорану Батта.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ЛУГАНО" - "ДИНАМО"

Олексій Михайличенко, головний тренер "Динамо"

"Чи вистачить сил у команди до жовтневої паузи? Я бачу і вірю, що так. Фізична форма досить хороша, хлопці повинні витримати, ми працювали над цим. Але тут ще й самі хлопці повинні проявити характер".

"У Швейцарії досить-таки хороший чемпіонат, де лідерам складають добротну конкуренцію команди поменше. Все залежить від напруженості матчів. "Лугано" не можна порівнювати, як команда грає в чемпіонаті та єврокубках. Єврокубки будь-яку команду більш дисциплінують і мотивують. Для деяких гравців Ліга Європи може бути як окремий супермаркет. Все те, що ти бачиш в чемпіонаті Швейцарії, потрібно збільшувати в кілька разів".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Лугано" (4-5-1): Бауман - Яо, Марич, Кекскес, Депрелла - Лаванчі, Да Коста, Перфекто, Вексеі, Соуза Жуніор - Хофенде

"Динамо" (4-4-2): Бойко - Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко - Циганков, Гармаш, Сидорчук, Вербич - Родрігес, Соль

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!