Луческу розповів про "важку ситуацію" в "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що у нього непроста ситуація з оцінкою кондицій деяких футболістів, наприклад Соля і Дуелунда.

За словами Містера, коли на тренуванні 27-28 чоловік, то це дуже важко.

"У нас багато гравців, і це досить важка ситуація. Зараз буде гра з "Гентом", після якої ми подивимося, що робити далі. Я гравців ніколи не виганяю. Але тим не менше, я намагаюся міняти вправи, щоб футболістам було цікаво тренуватися. Ті хлопці, які хочуть залишатися в команді і витримувати конкуренцію, то вони, природно, залишаються. Ті ж, хто хоче постійно грати, чого я не можу гарантувати, йдуть", – цитує румуна клубна пресслужба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі 4-го туру УПЛ "Динамо" розгромило "Минай" з рахунком 4:0. У грі взяли участь Соль і Дуелунд.

17 вересня повідомлялося, що інтерес до Франа Соля проявляють "Сельта" і "Ельче" з Ла Ліги та "Еспаньйол" і "Альмерія" з другого за силою дивізіону.

У той же день Дуелунд натякнув на те, що йде з київського клубу, видаливши зі своєї сторінки в Instagram інформацію про команду, за яку він виступає.