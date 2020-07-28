Луческу поклав квіти до пам'ятника Лобановського

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу відвідав в столиці України пам'ятник легендарного тренера Валерія Лобановського.

Румунський фахівець віддав належне заслугам метра, поклавши букет квітів. Після цього Луческу взяв участь в невеликій імпровізованій фотосесії.

Мірча Луческу з квітами tribuna.com

Мірча Луческу біля пам'ятника Лобановського Динамомания

Мірча Луческу стоїть біля пам'ятника Лобановського Динамомания

Мірча Луческу фотографується біля пам'ятника Лобановського Динамомания

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Через чотири дні після призначення з'явилася заява за підписом румунського тренера, в якому він відмовляється від роботи з київським клубом.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, коментуючи чутки про відставку 75-річного фахівця заявив, що Містер продовжить роботу з "Динамо".

У березні минуло року Мірча обурився тим, що Валерій Лобановський зайняв 6-е місце в рейтингу кращих тренерів клубів від France Football. У топ-10 Луческу зайняв 41-й рядок.