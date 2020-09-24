Луческу побив "вічний" рекорд Лобановського

Поєдинок плей-оф Ліги чемпіонів з "Гентом" став для головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу 136-м в єврокубках з українськими клубами. Таким чином 75-річний Містер побив досягнення легендарного Валерія Лобановського, яке трималося 19 років.

Під керівництвом румунського наставника "Шахтар" і "Динамо" провели 90 матчів в Лізі чемпіонів (88 і 2 відповідно), а "гірники" ще 45 – в Лізі Європи (Кубку УЄФА) та 1 – в Суперкубку УЄФА, повідомляє sport.ua.

Повний список тренерів-рекордсменів виглядає наступним чином:

Як повідомляв матч "Гент" – "Динамо" пройшов в Бельгії і завершився з рахунком 1:2. Вирішальний гол забив Карлос де Пена. Пізніше був опублікований "Гент" – "Динамо": опубліковано відеоогляд матчу