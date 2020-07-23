Луческу офіційно призначений новим тренером "Динамо".

Колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу призначений новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

"Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу", – цитує офіційний сайт столичного клубу слова президента Ігоря Суркіса.

Ігор Суркіс і Мірча Луческу ФК "Динамо" Київ

Нагадаємо, що Луческу очолював "Шахтар" у 2004-2016 роках, вигравши з "гірниками" вісім чемпіонатів України, шість Кубків, сім суперкубків країни і Кубок УЄФА 2008/09. Залишивши донецьку команду, Містер працював із "Зенітом" у сезоні 2016/17 і збірній Туреччини в 2017-2019 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками нинішнього сезону "Динамо" стало віцечемпіоном УПЛ, завоювавши путівку в Лігу чемпіонів, і виграло Кубок України.