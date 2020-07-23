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Луческу офіційно призначений новим тренером "Динамо"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
3,1 т.
Луческу офіційно призначений новим тренером 'Динамо'

Луческу офіційно призначений новим тренером "Динамо".

Колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу призначений новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

"Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу", – цитує офіційний сайт столичного клубу слова президента Ігоря Суркіса.

Ігор Суркіс і Мірча Луческу

Ігор Суркіс і Мірча Луческу ФК "Динамо" Київ

Нагадаємо, що Луческу очолював "Шахтар" у 2004-2016 роках, вигравши з "гірниками" вісім чемпіонатів України, шість Кубків, сім суперкубків країни і Кубок УЄФА 2008/09. Залишивши донецьку команду, Містер працював із "Зенітом" у сезоні 2016/17 і збірній Туреччини в 2017-2019 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками нинішнього сезону "Динамо" стало віцечемпіоном УПЛ, завоювавши путівку в Лігу чемпіонів, і виграло Кубок України.

УкраїнаКиївФК ШахтарФК Динамо КиївМірча Луческу
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