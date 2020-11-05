Луческу можуть дискваліфікувати на один матч Ліги чемпіонів – ЗМІ

Головного тренера київського "Динамо" Мірчу Луческу можуть дискваліфікувати на один матч за невдоволення системою VAR (Відеоасистент арбітра) після матчу третього туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Під час післяматчевої прес-конференції румунський фахівець заявив, що є противником цієї технології. За його словами, VAR не має використовуватися в футболі.

"Я абсолютний противник цієї технології. Футбол – це яскраве видовище для вболівальників, для телебачення. Це не гандбол і не баскетбол, VAR тут не допомагає. Виходить, що все залежить від четвертого або п'ятого арбітра, який десь у кімнаті стоїть перед монітором і вирішує. Мені це складно зрозуміти, я проти цієї технології", – цитує слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Як повідомляє видання Sport.es, в УЄФА серйозно ставляться до критики суддівства та самої організації. Згідно з 15-ю статтею Дисциплінарного кодексу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), за свої висловлювання наставник киян може бути дискваліфікований на наступний матч команди в Лізі чемпіонів проти "Барселони", який відбудеться у вівторок, 24 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в ослабленому складі мінімально поступилося каталонському клубу в поєдинку третього туру ЛЧ.