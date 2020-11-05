Луческу можуть дискваліфікувати на один матч Ліги чемпіонів – ЗМІ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Мірча Луческу

Головного тренера київського "Динамо" Мірчу Луческу можуть дискваліфікувати на один матч за невдоволення системою VAR (Відеоасистент арбітра) після матчу третього туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Під час післяматчевої прес-конференції румунський фахівець заявив, що є противником цієї технології. За його словами, VAR не має використовуватися в футболі.

"Я абсолютний противник цієї технології. Футбол – це яскраве видовище для вболівальників, для телебачення. Це не гандбол і не баскетбол, VAR тут не допомагає. Виходить, що все залежить від четвертого або п'ятого арбітра, який десь у кімнаті стоїть перед монітором і вирішує. Мені це складно зрозуміти, я проти цієї технології", – цитує слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Як повідомляє видання Sport.es, в УЄФА серйозно ставляться до критики суддівства та самої організації. Згідно з 15-ю статтею Дисциплінарного кодексу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), за свої висловлювання наставник киян може бути дискваліфікований на наступний матч команди в Лізі чемпіонів проти "Барселони", який відбудеться у вівторок, 24 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в ослабленому складі мінімально поступилося каталонському клубу в поєдинку третього туру ЛЧ.

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