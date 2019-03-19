Лобановський потрапив в топ-10 великих тренерів світу

Видатний тренер київського "Динамо" Валерій Лобановський зайняв 6-е місце в топ-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу.

А очолив рейтинг, за версією авторитетного журналу France Football, екс-наставник амстердамського "Аякса" і "Барселони" голландець Рінус Міхелс, друге місце зайняв шотландець сер Алекс Фергюсон, третє - у італійця Аріго Саккі.

Рінус Міхелс

Крім цих тренерів, в топ-10 потрапили також: Йохан Кройф, Хосеп Гвардіола, Еленіо Еррера, Карло Анчелотті, Ернст Хаппель і Білл Шенклі. Цікаво, що нині діючими фахівцями є лише двоє - Пеп Гвардіола ( "Манчестер Сіті") і Карло Анчелотті ( "Наполі").

Екс-наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу посів 41-е місце в рейтингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-наставник київського "Динамо" Валерій Лобановський посів третє місце в рейтингу топ-12 кращих тренерів, яким так і не вдалося виграти Лігу чемпіонів.

Список склало авторитетне британське видання FourFourTwo.

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