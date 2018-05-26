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"Ліверпуль" позбувся головної зірки під час фіналу ЛЧ

3.2тЧитати новину російською

Лідер "Ліверпуля" Мохаммед Салах отримав серйозну травму плеча і не зміг продовжити матч проти мадридського "Реала". Замість нього вийшов Лаплана.

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

"Єгипетський Мессі", як називають футболіста по схожістю стилю гри з аргентинцем, покинув поле на 30-й хвилині.

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На 26-й хвилині Рамос прискорився за Салахом і застосував борцівський прийом на Мохаммеда. Єгиптянин спершу зміг продовжити зустріч, одна через деякий час попросив заміну і зі сльозами покинув поле.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на фіналі Ліги чемпіонів був встановлений історичний рекорд.

Крім того, в мережі показали будь-що ліверпульці перетворили парк Шевченка.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонівРеал - Ліверпуль
Особа
Мохаммед Салах
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК ЛіверпульРеал Мадрид
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