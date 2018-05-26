"Ліверпуль" позбувся головної зірки під час фіналу ЛЧ

Лідер "Ліверпуля" Мохаммед Салах отримав серйозну травму плеча і не зміг продовжити матч проти мадридського "Реала". Замість нього вийшов Лаплана.

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

"Єгипетський Мессі", як називають футболіста по схожістю стилю гри з аргентинцем, покинув поле на 30-й хвилині.

На 26-й хвилині Рамос прискорився за Салахом і застосував борцівський прийом на Мохаммеда. Єгиптянин спершу зміг продовжити зустріч, одна через деякий час попросив заміну і зі сльозами покинув поле.

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