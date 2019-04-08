Ліверпуль – Порту: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги чемпіонів

Фіналіст попереднього розіграшу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" прийме португальський "Порту" в першому матчі 1/4 фіналу нинішнього сезону.

Зустріч на легендарному стадіоні "Енфілд Роуд" відбудеться у вівторок, 9 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі на телеканалі "Футбол 2". Крім того, трансляцію з Ліверпуля у своїй сітці запланували російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а також білоруський "Білорусь 5. Інтернет".

Ліверпуль

Відзначимо, що продовжує боротися і за чемпіонську корону в Прем'єр-лізі, випереджаючи на два очки "Манчестер Сіті". При цьому у команди Юргена Клоппа на одну гру більше, ніж у суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому чвертьфіналі ігрового дня 9 квітня зіграють англійські "Тоттенхем" і "Манчестер Сіті".

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