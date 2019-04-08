МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Ліверпуль – Порту: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги чемпіонів

1.7тЧитати матеріал російською

Фіналіст попереднього розіграшу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" прийме португальський "Порту" в першому матчі 1/4 фіналу нинішнього сезону.

Зустріч на легендарному стадіоні "Енфілд Роуд" відбудеться у вівторок, 9 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі на телеканалі "Футбол 2". Крім того, трансляцію з Ліверпуля у своїй сітці запланували російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а також білоруський "Білорусь 5. Інтернет".

Новини
Ліверпуль – Тоттенхем: прогноз на чвертьфінал Ліги чемпіонів

Ліверпуль

Ліверпуль

Відзначимо, що продовжує боротися і за чемпіонську корону в Прем'єр-лізі, випереджаючи на два очки "Манчестер Сіті". При цьому у команди Юргена Клоппа на одну гру більше, ніж у суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому чвертьфіналі ігрового дня 9 квітня зіграють англійські "Тоттенхем" і "Манчестер Сіті".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
АнгліяЛіверпуль
Теги
ФК ЛіверпульФК Порту
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки