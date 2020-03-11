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12 березня • оновлено в 02:17
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Ліверпуль - Атлетіко: відеоогляд 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Англійський "Ліверпуль" в додатковий час втратив перемогу над "Атлетіко" і не зміг вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Основний час завершився з рахунком 1:0. У додатковий час іспанці змогли закотити три неймовірних м'яча в ворота Адріана.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд цієї битви.

"Ліверпуль" Англія – "Атлетіко" Іспанія 2:3 (1:0, 0:0, 1:2)

Голи: 1: 0 – 43 Вейналдум, 2: 0 – 94 Фірміно, 2: 1 – 97 Льоренте, 2: 2 – 105 Льоренте, 2: 3 – 120 Мората.

Ліверпуль – Адріан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 105), Хендерсон (Фабіньо, 105), Окслейд-Чемберлен (Мілнер, 82), Мане, Фірміно (Мінаміно, 113), Салах.

Атлетіко – Облак, Феліпе, Тріпп'єр (Врсалько, 90), Савич, Лоді, Сауль, Томас, Корреа (Хіменес, 105), Коке, Жоау Фелікс (Мората, 103), Дієго Коста (Льоренте, 56).

Попередження: Мората (119), Александер-Арнолд (119), Сауль (120).

Перший матч – 0:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перших матчах 1/8 фіналу "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1: 0), а "Боруссія" була сильніше ПСЖ (2: 1).

Відзначимо, що у вівторок, 10 березня визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Англія Ліверпуль
Теги
ФК Ліверпуль Атлетіко Мадрид
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