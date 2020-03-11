"Ліверпуль" – "Атлетіко": де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Англійський "Ліверпуль" і іспанський "Атлетіко" (Мадрид) в матчі-відповіді визначать володаря путівки в чвертьфінал найпрестижнішого єврокубкового турніру. Перша зустріч завершилася на користь "Атлетіко", який здобув перемогу в рідних стінах – 1:0.
КОЛИ І О КОТРІЙ ЛІВЕРПУЛЬ – АТЛЕТІКО: ЧАС МАТЧУ
Поєдинок у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі в середу, 11 березня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
"Ліверпуль" поступився в першому матчі "Атлетіко" - 0:1
ДЕ ДИВИТИСЯ ЛіВЕРПУЛЬ – АТЛЕТІКО
В Україні побачити поєдинок можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2".
Також зустріч покажуть російські канали "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2".
Любителі футболу з Білорусі побачать гру завдяки місцевому мовнику "Білорусь 5".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі-відповіді 1/8 фіналу "Валенсія" – "Аталанта" одноклубник Руслана Малиновського побив два неймовірних рекорди Ліги чемпіонів.
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