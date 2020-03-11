"Ліверпуль" – "Атлетіко": де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Англійський "Ліверпуль" і іспанський "Атлетіко" (Мадрид) в матчі-відповіді визначать володаря путівки в чвертьфінал найпрестижнішого єврокубкового турніру. Перша зустріч завершилася на користь "Атлетіко", який здобув перемогу в рідних стінах – 1:0.

КОЛИ І О КОТРІЙ ЛІВЕРПУЛЬ – АТЛЕТІКО: ЧАС МАТЧУ

Поєдинок у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі в середу, 11 березня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

"Ліверпуль" поступився в першому матчі "Атлетіко" - 0:1

ДЕ ДИВИТИСЯ ЛіВЕРПУЛЬ – АТЛЕТІКО

В Україні побачити поєдинок можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2".

Також зустріч покажуть російські канали "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2".

Любителі футболу з Білорусі побачать гру завдяки місцевому мовнику "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі-відповіді 1/8 фіналу "Валенсія" – "Аталанта" одноклубник Руслана Малиновського побив два неймовірних рекорди Ліги чемпіонів.

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