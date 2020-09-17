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Лікарі "Динамо" не змогли зрозуміти, яку травму отримав Циганков

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
4,5 т.
Віктор Циганков

За кілька днів до матчу проти АЗ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів один з лідерів "Динамо" Віктор Циганков поскаржився на болі, які заважають йому повноцінно тренуватися.

Як повідомляє видання meta-ratings.com.ua, лікарям київського клубу не вдалося визначити характер травми українського футболіста, який пропустив поєдинок проти АЗ і ризикує залишитися поза заявкою на матч третього туру української Прем'єр-ліги проти "Львова". Гра запланована на суботу, 19 вересня.

Нагадаємо, що "Динамо" обіграло АЗ з рахунком 2:0 і вийшло у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з "Гентом". Бельгійський клуб переміг віденський "Рапід" за рахунок голу українця Романа Яремчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий офіційний розклад матчів киян проти "Гента".

ФК Динамо КиївВіктор Циганков
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