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5 грудня • оновлено в 11:29
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Ліга націй-2020: став відомий склад кошиків – де Україна

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УЄФА затвердив склад кошиків для жеребкування Ліги націй в сезоні-2020/21, яке відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі.

55 національних збірних Європи зіграють в чотирьох лігах – A, B, C і D – в залежності від виступів в Лізі націй-2018/19. У лігах A, B і C чотири кошики по 4 команди, в лізі D два кошики – по 4 і 3 команди.

Збірна України в 2018 році виграла груповий турнір Ліги націй

Збірна України в 2018 році виграла груповий турнір Ліги націй

Фото Павла Кубанова

Збірна України, як переможець своєї групи дивізіону В Ліги націй-2019/20, завоювала право в наступному розіграші турніру виступати в дивізіоні найсильніших команд – А. "Синьо-жовті" при жеребкуванні будуть знаходитися в третьому кошику, повідомляє uefa.com. Таким чином, суперниками української збірної точно не стануть команди Боснії і Герцеговини, Данії і Швеції.

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Нагадаємо, що першим переможцем Ліги націй стала збірна Португалії.

Груповий етап Ліги націй-2020/21 пройде з вересня по листопад 2020 року. Самі ж матчі фінальної стадії турніру заплановані на початок червня 2021 року.

Ліга A:

Кошик 1: Португалія, Голландія, Англія, Швейцарія

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія,

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія

Ліга B:

Кошик 1: Росія, Австрія, Уельс, Чехія

Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія.

Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія

Ліга C:

Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія

Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр

Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург

Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Ліга D:

Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн

Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Шевченко розповів, куди піде зі збірної України.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга націй
Теги
Збірна України з футболу УЄФА
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
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