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27 лютого • оновлено в 00:24
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Ліга чемпіонів: "Реал" програв "Манчестер Сіті", а "Ювентус" сенсаційно поступився "Ліону"

Ліга чемпіонів: "Реал" програв "Манчестер Сіті", а "Ювентус" сенсаційно поступився "Ліону"
Два поєдинки плей-офф пройшли в Ліоні і Мадриді
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У перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький "Ліон" вдома несподівано обіграв "Ювентус" (1:0), а англійський "Манчестер Сіті" в гостях завдав поразки іспанському "Реалу" (2:1).

У Мадриді обидві команд неспішно почали матч, намагаючись налагодити контроль за м'ячем. "Сіті" намагався більше загострювати гру, ніж "Реал", який виглядав заточеним під затягнуті комбінації.

Реал Мадрид - Манчестер Сіті

Реал Мадрид - Манчестер Сіті

У цілому перші 45 хвилин пройшли в позиційній боротьбі без гострих моментів, де "Реал" зміг один раз влучити у площину воріт, а "МанСіті" двічі.

На 29-й хвилині Бенджамін Менді зробив справжній подарунок українцю Олександру Зінченку, отримавши не обов'язкову жовту картку і заробивши дискваліфікацію на гру-відповідь.

Реал Мадрид - Манчестер Сіті

Реал Мадрид - Манчестер Сіті

Найнебезпечніша ситуація біля воріт Куртуа виникла перед самою перервою. Де Брюйне подав із кутового, Куртуа кулаком виніс прямо на Жезуса, який вдарив з льоту. Рамос мало не зрізав у свої ворота, але Варан на лінії воріт врятував свою команду.

Реал Мадрид - Манчестер Сіті

Реал Мадрид - Манчестер Сіті

Другий тайм почався з атак англійців, змушуючи Куртуа вiдпрацьовувати на повну, потягнувши два найнебезпечніших удари Мареза з інтервалом у хвилину

Реал Мадрид - Манчестер Сіті

Реал Мадрид - Манчестер Сіті

На 60-й хвилині, коли здавалося "Сіті" почав домінувати на полі, "Реал" забив гол. Отаменді і Родрі начудили в центрі, Вінісіус підібрав круглого, протягнув його до штрафного майданчика, де успішно поборовся з Уокером, викотивши на набігаючого Іско. 27-річний хавбек збірної Іспанії низом пробив крізь Едерсона – 1:0.

Реал Мадрид - Манчестер Сіті

Реал Мадрид - Манчестер Сіті

Переможний результат мадридці втримати не змогли. Вихід Стерлінга на поле окрилив "Манчестер Сіті" і на 78-й хвилині команда Гвардіоли забила такий необхідний гол на виїзді. Де Брюйне неймовірним чином зміг подати з-під суперника, Рамос не доскочив до м'яча, а Жезус за його спиною головою пробив Куртуа – 1:1.

А на 82-й хвилині Стерлінг заробив пенальті, який вдало реалізував де Брюйне – 1:2.

На 87-й хвилині жах "Реала" продовжився. Рамос збив Жезуса прямо біля лінії штрафного, отримавши пряму червону картку за фол останньої надії.

"Реал Мадрид" Іспанія – "Манчестер Сіті" Англія 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 60 Іско, 1:1 – 78 Габріел Жезус, 1:2 – 83, пенальті де Брюйне.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Варан, Менді, Рамос, Каземіро, Модріч (Васкес, 84), Іско (Йович, 84), Вальверде, Вінісіус Жуніор (Бейл, 75), Бензема.

Манчестер Сіті – Едерсон, Менді, Отаменді, Лапорт (Фернандіньо, 33), Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Сілва (Стерлінг, 73), Родрі Ернандес, Марез, Габріел Жезус.

Попередження: Менді (29), Вальверде (48), Модріч (54).

Вилучення: Рамос (86).

У паралельному матчі в Ліоні гра почалася за тотальної територіальної переваги "Ювентуса". Гості з Турина довго володіли м'ячем, змушуючи господарів відсиджуватися в обороні, зрідка огризаючись небезпечними навісами в штрафну.

На 30-й хвилині Де Лігт у боротьбі страшно розсік брову і миттю вкрився власною кров'ю.

Ліон - Ювентус

Ліон - Ювентус

Кадр із трансляції

Ситуація змінилася на 32-й хвилині, коли Ауар видав шикарний пас від лицьової лінії. Тузара вискочив на м'яч, випередивши захисників і відкрив рахунок – 1:0.

Ліон - Ювентус

Ліон - Ювентус

Забитий гол окрилив "Ліон". Французи заграли натхненно, змушуючи опонентів раз по раз помилятися.

Ліон - Ювентус

Ліон - Ювентус

У другому таймі "Ліон" уже не так завзято йшов уперед. Підопічні Руді Гарсії грали другим номером усвідомлюючи, що краще не пропустити, ніж забити другий.

Ліон - Ювентус

Ліон - Ювентус

Ліон - Ювентус

Ліон - Ювентус

Ліон - Ювентус

Ліон - Ювентус

"Ліон" Франція – "Ювентус" Італія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 31 Тузара.

Ліон – Антоні Лопеш, Марсело, Денайер, Марсал, Дюбуа (Тете, 78), Тузара, Бруно Гімараес, Ауар, Корне (Андерсен, 81), Токо-Екамбі (Тер'є, 66), Дембеле.

Ювентус – Шченсни, Бонуччі, Алекс Сандро, Данило, де Лігт, Рабьо (Федеріко Бернардескі, 78), Пьянич (Ремзі, 62), Бентанкур, Куадрадо (Ігуаїн, 70), Роналду, Диба.

Попередження: Марсело (28), Корне (61).

Матчі-відповіді пройдуть через два тижні – 17 березня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, уже відбулися перші матчі 1/8 фіналу в інших парах:

Нагадаємо, що англійська "Манчестер Сіті" виключений із Ліги чемпіонів на сезони 2020/2021 та 2021/2022.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Теги
Реал Мадрид ФК Манчестер Сіті ФК Олімпік Ліон ФК Ювентус
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