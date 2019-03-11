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Лідери "Реала" зчепилися на тренуванні — ЗМІ

1.2тЧитати матеріал російською

Капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос і бразильський легіонер "вершкових" Марсело посварилися на тренуванні команди.

За даними видання Marca, Рамосу не сподобалося занадто бурхливе святкування бразильця після перемоги у двосторонній грі. Кілька хвилин гравці з'ясовували взаємини, після чого помирилися.

Раніше Рамос з'ясовував стосунки з президентом "Реала" Флорентіно Пересом, пригрозивши вийти з команди.

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Серхіо Рамос і Марсело

Серхіо Рамос і Марсело

EFE

Після 27 турів мадридський колектив посідає третє місце у турнірній таблиці іспанської примери, на 12 очок відстаючи від провідної "Барселони".

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівники мадридського "Реала" мають намір придбати найдорожчого футболіста світу Неймара. Заради трансферу екс-гравця каталонської "Барселони" іспанці готові заплатити французькому ПСЖ фантастичні 300 мільйонів євро, тим самим встановивши новий рекорд.

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Особа
Серхіо Рамос
Місце
ІспаніяМадрид
Тег
Реал Мадрид
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