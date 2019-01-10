Лідера збірної України виганяють із клубу

Один із лідерів збірної України Євген Коноплянка може залишити німецький "Шальке" в зимове трансферне вікно. Причиною стало порушення дисципліни нашим футболістом.

Після поразки від "Порту" в матчі п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів Коноплянка разом із партнерами по команді відвідав один із нічних клубів Португалії. Незважаючи на поразку, "Шальке" достроково оформив вихід у плей-офф найпрестижнішого клубного європейського турніру, і футболісти вирішили відсвяткувати цю подію. Гравці повернулися до готелю під ранок, повідомляє Bild.

Євген Коноплянка ФФУ

У підсумку наставник гельзенкірхенського клубу Доменіко Тедеско залишив Коноплянку на лаві запасних у наступному матчі, а потім прийняв рішення продати українця в інший клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Олександр Зінченко забив дебютний гол за "Манчестер Сіті" в матчі Кубка Англійської ліги. Наш спортсмен вразив ворота суперника неймовірним дальнім ударом і допоміг своїй команді розгромити "Бертон Альбіон" 9:0.