Лідер збірної України з футболу отримав травму

Півзахисник збірної України та англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко отримав травму і пропустить близько трьох-чотирьох тижнів.

Як повідомляє "Команда 1", українець пошкодив задню поверхню стегна і проведе майже місяць без футболу. У цей період його клуб проведе п'ять матчів – під час так званого Boxing Day.

Андрій Ярмоленко

Цікаво, що травма другий рік поспіль вибиває футболіста збірної України з ладу під час найбільш гарячого періоду в англійській Прем'єр-лізі.

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У поточному сезоні Ярмоленко зіграв в 15 поєдинках АПЛ, в яких забив 3 м'ячі і віддав 1 гольову передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво "Вест Хема" невдоволено українцем і готово продати його в зимове трансферне вікно.

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