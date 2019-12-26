Головна Новини
26 грудня • оновлено в 11:03
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Лідер збірної України з футболу отримав травму

1.2т
Читати матеріал російською

Півзахисник збірної України та англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко отримав травму і пропустить близько трьох-чотирьох тижнів.

Як повідомляє "Команда 1", українець пошкодив задню поверхню стегна і проведе майже місяць без футболу. У цей період його клуб проведе п'ять матчів – під час так званого Boxing Day.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Цікаво, що травма другий рік поспіль вибиває футболіста збірної України з ладу під час найбільш гарячого періоду в англійській Прем'єр-лізі.

Новини
Матч за участю Ярмоленка в Англії повторив унікальний рекорд

У поточному сезоні Ярмоленко зіграв в 15 поєдинках АПЛ, в яких забив 3 м'ячі і віддав 1 гольову передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво "Вест Хема" невдоволено українцем і готово продати його в зимове трансферне вікно.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Теги
ФК Вест Хем Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги