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16 грудня • оновлено в 14:03
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Лідер збірної України перехитрив суперників і забив черговий гол в Італії

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Півзахисник збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський забив єдиний гол своєї команди у виїзному матчі Серії А проти "Болоньї" – 1:2.

Українець увірвався у вільну зону в обороні господарів і, отримавши пас на хід від партнера, впевнено переграв воротаря, відправивши м'яч йому між ніг.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

УНІАН

На той час "Аталанта" поступалася з рахунком 0:2, а його гол не допоміг їй здобути хоча б нічию в матчі. Незважаючи на поразку, команда Малиновського зберігає шосте місце в чемпіонаті, маючи у своєму активі 28 очок. Відставання від зони Ліги чемпіонів тепер становить чотири пункти.

Варто зазначити, що наш футболіст був визнаний найкращим гравцем матчу в складі своєї команди.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень назад Руслан Малиновський забив дебютний гол в італійській Серії А, який став окрасою всього туру.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Руслан Малиновський
Місце
Італія Болонья
Теги
ФК Аталанта ФК Болонья
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