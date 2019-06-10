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Лідер збірної Люксембургу перед матчем "відзначився" в нічному клубі Львова

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Один із лідерів збірної Люксембургу Жерсон Родрігес напередодні відбіркового матчу на Євро-2020 проти національної команди України, пізно вночі був помічений в одному з львівських нічних клубів.

Цією інформацією поділився зі своїми читачами в Твіттер ведучий популярної програми "Профутбол" Ігор Циганик.

Нагадаємо, що Родрігес потрапив у гучний скандал.

Федерація футболу Литви (ФФЛ) має намір подати протест на результат матчу відбору Євро-2020 з командою Люксембурга, який відбувся в п'ятницю, 7 червня.

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Зустріч завершилася нічиєю 1:1, але, на думку литовської сторони, футболіст Жерсон Родрігес не мав права виступати в складі їхнього суперника. Як пише портал lrytas.lt, представники ФФЛ звернуться в УЄФА і ФІФА з вимогою зарахувати Люксембургу технічну поразку.

Збірна України з футболу в понеділок, 10 червня, зіграє свій четвертий матч у відбірковому турнірі до Євро-2020.

На стадіоні "Арена Львів" команда Андрія Шевченка битиметься з Люксембургом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Люксембург. Початок гри – о 21:45.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у збірної Люксембургу виникли проблеми з літаком, коли вони летіли до Львова на матч 4-го туру відбору Євро-2020 проти України.

Під час транзитної посадки в Литві гравці відчули запах гару, в літаку почалося задимлення. Після посадки спортсмени відмовилися вилітати до Львова на цьому повітряному судні, зажадавши його заміни, повідомляє lessentiel.lu.

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Тема
Євро-2020
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
збірна Люксембургу з футболузбірна України з футболу
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