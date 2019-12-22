Лідер "Шахтаря" відмовився продовжувати контракт з донецьким клубом

Капітан "Шахтаря" Тайсон заявив, що не збирається продовжувати контракт з "гірниками" і не проти перейти в "Інтернасьонал".

"Якщо я не перейду, то буду потім винен. У мене залишився тільки один рік контракту з "Шахтарем", я не буду його продовжувати. Єдина бразильська команда, в якій я буду грати - "Інтернасьонал". Я не знаю, чи буде цей клуб як і раніше хотіти підписати мене. Якщо президент захоче, то я підпишу попередній контракт", - цитує Тайсона ZonaMista.

Нагадаємо, що в червні президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов наклав вето на перехід лідера команди бразильця в "Інтернасьонал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру не став заперечувати конфлікт у відносинах Тайсона і Тараса Степаненко.

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