Лідер "Шахтаря" привітав футболіста "Динамо" з перемогою в Кубку України. Фотофакт
Карлос де Пена (другий праворуч) із Кубком України. ФК Динамо
Бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон привітав уругвайського хавбека "Динамо" Карлоса де Пену з перемогою в фіналі Кубка України.
Лідер "гірників" опублікував спільне фото в Instagram-сторіз, підписавши його двома мовами.
"Вітаю, друже мій", – написав Тайсон англійською та російською.
Тайсон і де Пена Instagram Тайсона
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" у серії 11-метрових ударів обіграло полтавську "Ворсклу", і в 12-й раз у своїй історії завоювала Кубок України.
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Головний тренер "біло-синіх" Олексій Михайличенко залишився задоволений підсумком зустрічі з "Ворсклою. За словами наставника, матч складався непросто, але команда досягла потрібного результату.