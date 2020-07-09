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Лідер "Шахтаря" привітав футболіста "Динамо" з перемогою в Кубку України. Фотофакт

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
1,4 т.
Карлос де Пена

Карлос де Пена (другий праворуч) із Кубком України. ФК Динамо

Бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон привітав уругвайського хавбека "Динамо" Карлоса де Пену з перемогою в фіналі Кубка України.

Лідер "гірників" опублікував спільне фото в Instagram-сторіз, підписавши його двома мовами.

"Вітаю, друже мій", – написав Тайсон англійською та російською.

Тайсон і де Пена

Тайсон і де Пена Instagram Тайсона

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" у серії 11-метрових ударів обіграло полтавську "Ворсклу", і в 12-й раз у своїй історії завоювала Кубок України.

Столична команда зрівнялася з "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв у незалежній Україні – по 35 титулів

Головний тренер "біло-синіх" Олексій Михайличенко залишився задоволений підсумком зустрічі з "Ворсклою. За словами наставника, матч складався непросто, але команда досягла потрібного результату.

УкраїнаКубок України з футболуФК Динамо КиївФК ШахтарТайсонКарлос де Пена
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