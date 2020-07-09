Лідер "Шахтаря" привітав футболіста "Динамо" з перемогою в Кубку України. Фотофакт

Карлос де Пена (другий праворуч) із Кубком України. ФК Динамо

Бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон привітав уругвайського хавбека "Динамо" Карлоса де Пену з перемогою в фіналі Кубка України.

Лідер "гірників" опублікував спільне фото в Instagram-сторіз, підписавши його двома мовами.

"Вітаю, друже мій", – написав Тайсон англійською та російською.

Тайсон і де Пена Instagram Тайсона

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" у серії 11-метрових ударів обіграло полтавську "Ворсклу", і в 12-й раз у своїй історії завоювала Кубок України.

Столична команда зрівнялася з "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв у незалежній Україні – по 35 титулів

Головний тренер "біло-синіх" Олексій Михайличенко залишився задоволений підсумком зустрічі з "Ворсклою. За словами наставника, матч складався непросто, але команда досягла потрібного результату.