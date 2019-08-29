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Лідер "Динамо" дискваліфікований: стали відомі деталі

2.7т Читати матеріал російською

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (колишньої ФФУ) виніс покарання клубам і футболістам за підсумками деяких матчів на початку сезону.

Беньямін Вербич

Беньямін Вербич

Facebook Беньяміна Вербича

Хавбек "Динамо" Беньямін Вербич повинен пропустити два матчі через пряму червону картку у поєдинку з "Олімпіком" (1:1) в 5-му турі УПЛ. Таке ж покарання отримав капітан "Олімпіка" Дмитро Гришко за пряму червону в тій же зустрічі.

Вербич, який є одним з лідерів "Динамо" і збірної Словенії, пропустить матчі Прем'єр-ліги проти "Зорі" і "Десни".

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Також КДК оштрафував "Динамо" і "Шахтар" за неналежну поведінку вболівальників у матчі за Суперкубок України. Кожен клуб повинен заплатити по 200 тисяч гривень.

Українська Прем'єр-ліга теж покарана за неналежну організацію цього матчу, вона повинна заплатити 100 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беньямін Вербич проігнорував Олександра Хацкевича після матчу з "Брюгге" в Лізі чемпіонів.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Беньямін Вербич
Місце
Україна
Теги
ФК Динамо Київ ФК Олімпік Донецьк
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