Леоненко про перемогу "Динамо" в Генті: два дурних голи, фарт триває

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко назвав фартовою перемогу команди Мірчи Луческу в першому кваліфікаційному матчі плей-оф Ліги чемпіонів над "Гентом".

На думку експерта програми "Великий футбол", успіх столичного клубу у виїзній грі був зумовлений помилками суперника. Водночас він висловив упевненість у тому, що "біло-сині" зобов'язані виходити до групового турніру Ліги чемпіонів.

"Я з цієї гри взагалі нічого не зрозумів. Тут подарунок зробив Безус. Два дурних голи, що добре, тому що фарт триває. Судити важко, м'ячем володіло "Динамо", але кияни зобов'язані такий "Гент" проходити", – цитує Леоненка пресслужба каналів "Футбол 1/2/3".

Нагадаємо, що матч-відповідь українців і бельгійців пройде вже у вівторок, 29 вересня, в Києві на НСК "Олімпійський".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український форвард "Гента" Роман Яремчук не зіграє з "Динамо" у матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів.