Нападник київського "Динамо" Фран Соль не відчуває страх через коронавірус і вважає, що ця ситуація створена штучно і "пов'язана з чиїмись інтересами".

"Страху у мене немає і ніколи не було. І взагалі, я думаю, що вся ця ситуація пов'язана з чиїмись інтересами. Упевнений, що є те, чого ми не знаємо. І нам не слід нічого боятися. Інша справа, що деякі з вжитих заходів виглядають зайвими", – цитує слова Соля видання Динамо Київ від Шурика.

Фран Сіль newsfounded.com

Він також додав, що, на його думку, серйозність ситуації із захворюванням перебільшена.

"Якщо про це задуматися, то все виглядає так, ніби вирішується завдання підвищити страх серед населення. Я не думаю, що це такий смертельний вірус, що його треба боятися до такого ступеню. Ось це все мене, звичайно, трохи бентежить. Ситуація виглядає дивною", – вважає Соль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер "Мілана" Асмір Беговіч назвав жахливою проблему коронавірусу в Італії.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!