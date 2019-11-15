Легіонер "Динамо" забив гол супернику України у відборі Євро-2020

Нападник збірної Люксембургу та київського "Динамо" Жерсон Родрігес відзначився голом у матчі кваліфікації Євро-2020 проти Сербії.

Жерсон Родігес (праворуч) у матчі з Сербією

Поєдинок відбувався у Белграді на стадіоні "Райко Мітіч". На початку другого тайму за рахунку 2:0 на користь сербів гості провели атаку – Жерсон технічно прийняв м'яч метрах у 12-ти від воріт і другим дотиком пробив у верхній кут, скоротивши розрив до мінімуму.

Для 24-річного футболіста це третій гол у 23 матчах за збірну Люксембургу. Раніше він також відзначався у кваліфікації Євро-2020 у матчах зі збірною Литви (вдома і на виїзді).

Поєдинок у Белграді завершився перемогою Сербії – 3:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Португалії розгромила Литву у кваліфікації ЧЄ з рахунком 6:0.

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