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Легіонер "Динамо" переніс операцію

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Іспанський форвард "Динамо" Фран Соль в іспанській клініці Hospital Quiron переніс операцію на плечі.

"Операція пройшла вчора, 12 березня, як і планувалося. З сьогоднішнього дня починаю відновлення, щоб якомога швидше повернутися на футбольне поле. Це не кращий період, щоб провести день народження. Спасибі всім за підбадьорливі повідомлення. Вперед, "Динамо"! Немає нічого неможливого в футболі", – написав Соль в Instagram, виклавши знімок з мадридської лікарні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL Соль отримав пошкодження в матчі 20-го туру Прем'єр-ліги України проти чернігівської "Десни". Після гри іспанський форвард у себе в Instagram зізнався, що йому необхідна операція.

Пізніше стало відомо, що іспанець більше не зіграє в цьому сезоні.

Нагадаємо, що в лазареті київського "Динамо" знаходиться ще один форвард Артем Бесєдін. Через проблеми з гомілкостопом український нападник пропускає старт весняної частини чемпіонату України.

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Особа
Фран Соль
Місце
ІспаніяМадрид
Тег
ФК Динамо Київ
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