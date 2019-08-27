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Легенди українського футболу стали тренерами в "Бенфіці"

1.8т Читати матеріал російською

Сергій Кандауров, який грав за португальську "Бенфіку" і збірну України, і легендарний голкіпер харківського "Металіста" Олександр Горяїнов увійшли до тренерського штабу Футбольної академії "Бенфіка" Харків.

У спорткомплексі "Авангард" містечка Дергачі відкрилася друга академія європейського топ-клубу, яка в 2015 році була визнана кращою футбольною школою світу. Під керівництвом тренера-координатора Жозе Алешандру Бруно, який три роки був помічником нинішнього головного тренера "Бенфіки" Бруну Лажі і очолював Футбольну академію "Бенфіки" в ПАР, діти від трьох до 17 років матимуть можливість якісно навчиться всім премудростям футболу. Тренування будуть також проходити і на другий локації футбольної академії в самому Харкові, на полі стадіону "Football Park".

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Академія "Бенфіки"

Академія "Бенфіки"

Академія "Бенфіки"

Академія "Бенфіки"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Бенфіка" в останні дні буквально викликала фурор в дитячому футболі України - лісабонський клуб 6 квітня відкрив свою академію на базі спорткомплексу "Olympic Village" під Києвом. Футбольна академія "Бенфіка" в Україні стала першою від клубу не тільки в нашій країні, а й на всьому пострадянському просторі.

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Місце
Україна Харків
Тег
ФК Бенфіка
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