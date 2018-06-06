Болт дня: легенда світового спорту зіграв перший футбольний матч

Легендарний ямайський бігун Усейн Болт зіграв у товариському футбольному матчі з юнацькою збірною Норвегії в складі норвезького "Стремсгодсет".

Атлет на 71-й хвилині замінив Магнуса Ланкхофа Далбі. Матч завершився перемогою молодіжної команди з рахунком 1:0.

Примітно, що на футболці екс-бігуна значився номер 9,58 - час світового рекорду, з яким ямаєць в серпні 2009 року подолав 100-метрову дистанцію на чемпіонаті світу в Берліні.

Усейн Болт Dailymail

Нагадаємо, Усейн Болт восьмиразовий олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу. У 2017 році спортсмен завершив спринтерську кар'єру і присвятив себе футболу.

Болт в даний час готується взяти участь в благодійному матчі, який пройде цієї неділі, десятого червня, на "Олд Траффорд". Зустріч організована для збору коштів для ЮНІСЕФ - Дитячого фонду ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пілот Формули-1 налякав легендарного ямайського бігуна.