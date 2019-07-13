Легендарний у минулому югославський футболіст, а нині головний тренер італійської "Болоньї" Сініша Михайлович заявив, що він хворий на лейкемію.

Сініша Михайлович

"У мене лейкемія. Коли я дізнався цю новину, це був справжній удар. Кілька днів я плакав, але це були не сльози страху. Я поважаю хворобу, я зіткнуся з нею, дивлячись їй в очі. Чекаю, коли вирушу в лікарню, де почну бій. Хвороба агресивна, але перемогти можна. Я говорив це і футболістам. Пояснював, що ми повинні атакувати і прагнути до перемоги. Будемо відсиджуватися і захищатися – нас приб'ють. Я повинен використовувати цю тактику в боротьбі. Упевнений, що я виграю цю битву. Я виграю боротьбу для моєї сім'ї, для моїх дітей, для всіх тих, хто любить мене", – заявив Михайлович на спеціальнiй прес-конференції, текст якої наводить Football Italia.

Лікар "Болоньї" додав, що Михайлович продовжить тренувати.

"У нього немає симптомів, це дуже гарний початок. З вівторка він буде відвідувати лікарню для процедур, ми в надійних руках. Він зможе продовжити роботу і просто зобов'язаний це зробити, тому що не може жити, якщо не говорить гравцям, що вони зайняли неправильну позицію або щось зробили погано. Поки не можемо сказати, скільки займе лікування. Ми знаємо діагноз, але поки не знаємо точний тип лейкемії, відповідно, невідомий і спосіб лікування або його срокі.Я знаю його 10 років, він повернеться ще сильніше психологічно і фізично. Він просто танк!" – зазначив доктор.

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