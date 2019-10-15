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15 жовтня • оновлено в 21:30
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Легендарний російський футболіст принизив Україну й отримав відповідь

10.3т Читати матеріал російською

Колишній нападник збірної Росії Сергій Юран принизив Україну і футболіста збірної Романа Яремчука за його слова після перемоги над збірною Португалії в кваліфікації Євро-2020.

Легендарний російський футболіст принизив Україну й отримав відповідь

"Такі футболісти називаються футболістіками. Гравець говорить про те, як він зіграв, скільки забив, про перспективи своєї збірної, а футболістік же починає розповідати про інши збірнi, інших гравців. Давайте згадаємо, чи брала участь взагалі Україна на ЧС у 2018 році? Ось і вся відповідь. Потрібно бути уважніше з висловлюваннями, може, він просто забув, що збірна України не брала участі на ЧС. Говорячи про українських гравців, які виступають у топклубах, можна згадати лише Зінченка. І то це завдяки більше російському чемпіонату. Його взяли в "Уфу", а потім вже він поїхав далі", – цитує Юрана Чемпіонат.com.

Українські фанати не стали терпіти такого, і висловили все, що думають про росіянина.

"Цей Баран забув, що рашка потрапила на ЧС тільки тому що купила його у Блаттера?", "О, так. Ця знаменита футбольна школа Уфи виростила талант для "МанСіті". "Зеніт", мабуть, з Ракицького теж зробив гравця. Типовий срусскій, все гарне приписує як до свого, а погане буває тільки у біндеровцiв", – пишуть користувачі (стилістика оригіналу збережена).

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

Новини
"Немає питань": російський коментатор привітав Україну з виходом на Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася до фінальної частини турніру.

Після гри наші футболісти влаштували феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському", а вболівальники в соцмережах бурхливо відзначили цей успіх національної команди.

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Тема
Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
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филипп филипыч
филипп филипыч
получил ответку? типа он первый начал?))) упоротые я смеюсь с вас. сами начали а теперь возмущаются а нас за шо)))
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Все мы,помним прошлый ЧЕ,где Украина проиграла 3 матча и не забила ни одного мяча.героям,так та,слава.
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Livesey David
Livesey David
Xаxлов и унижать не надо из слабейшей группы вышли на ЧЕ, а понтов, как-будто уже его выиграли.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Livesey David, ну не повезло нам...а вот рашка вышла из самой сильной группы.. по идее должна стать чемпионом...
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