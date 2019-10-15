Легендарний російський футболіст принизив Україну й отримав відповідь

Колишній нападник збірної Росії Сергій Юран принизив Україну і футболіста збірної Романа Яремчука за його слова після перемоги над збірною Португалії в кваліфікації Євро-2020.

"Такі футболісти називаються футболістіками. Гравець говорить про те, як він зіграв, скільки забив, про перспективи своєї збірної, а футболістік же починає розповідати про інши збірнi, інших гравців. Давайте згадаємо, чи брала участь взагалі Україна на ЧС у 2018 році? Ось і вся відповідь. Потрібно бути уважніше з висловлюваннями, може, він просто забув, що збірна України не брала участі на ЧС. Говорячи про українських гравців, які виступають у топклубах, можна згадати лише Зінченка. І то це завдяки більше російському чемпіонату. Його взяли в "Уфу", а потім вже він поїхав далі", – цитує Юрана Чемпіонат.com.

Українські фанати не стали терпіти такого, і висловили все, що думають про росіянина.

"Цей Баран забув, що рашка потрапила на ЧС тільки тому що купила його у Блаттера?", "О, так. Ця знаменита футбольна школа Уфи виростила талант для "МанСіті". "Зеніт", мабуть, з Ракицького теж зробив гравця. Типовий срусскій, все гарне приписує як до свого, а погане буває тільки у біндеровцiв", – пишуть користувачі (стилістика оригіналу збережена).

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася до фінальної частини турніру.

Після гри наші футболісти влаштували феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському", а вболівальники в соцмережах бурхливо відзначили цей успіх національної команди.

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