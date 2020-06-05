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5 червня • оновлено в 10:42
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Легендарний російський футболіст Погребняк відповів на слова Алієва про "фейковий" коронавірус

2.8т
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Легендарний російський футболіст Павло Погребняк, який раніше перехворів COVID-19, прокоментував слова ексгравця київського "Динамо" Олександра Алієва, який назвав хворобу "фейком".

"Не дай йому Бог потрапити туди, звідки я вибрався. А тим, хто думає так само, запропонував би кілька хвилин погуляти по лікарняним палатам, де лікарі борються за життя людей, які перебувають біля останньої межі. Багато з них до цього були в числі таких ось "розумників"", – заявив Погребняк в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Павло Погребняк

Павло Погребняк

Відзначимо, що росіянин є переможцем Кубка і Суперкубка УЄФА у складі "Зеніту" і найкращим бомбардиром тріумфального для пітерського клубу розіграшу Кубка УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку стало відомо, що Погребняк став єдиним гравцем "Уралу", у якого виявили COVID-19. Пізніше з'явилася інформація, що на коронавірус захворіла вся його сім'я.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Алієв
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

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