Легендарний Марадона госпіталізований: названа причина

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона доставлений в лікарню в колумбійському місті Калі, де йому належить перенести операцію на коліні.

Оперувати 57-річного Марадону буде хірург Герман Очоа, який 17 років тому вже проводив операцію на обох колінах аргентинця, повідомляє британська газета The Sun.

Відзначається, що Марадона чотири місяці страждав від болю в ногах. Він проведе в лікарні від шести до восьми днів.

У травні нинішнього року Марадона був призначений головою правління білоруського футбольного клубу "Динамо" з Бреста. Контракт аргентинця з клубом розрахований на три роки.