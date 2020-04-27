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27 квітня • оновлено в 15:19
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Легендарний футболіст Роналдіньо вперше прокоментував свій арешт

1.6т
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Легендарний футболіст "Барселони" і збірної Бразилії Роналдіньо заявив, що був дуже здивований, коли після прильоту в Парагвай їхні з братом паспорти виявилися фальшивими.

"Ми були неймовірно здивовані, коли дізналися, що наші документи фальшиві. З того моменту ми нічого не приховували від правоохоронних органів, намагаючись допомогти їм розібратися в цій проблемі. Це стало великим ударом для мене. Я ніколи не думав, що потраплю в таку ситуацію. Все своє життя я намагався бути професіоналом і радувати людей своєю грою в футбол", – цитує слова Роналдіньо видання Goal.

Роналдіньо

Роналдіньо

Goal.com

Він розповів, що вони з братом їхали в Парагвай на відкриття онлайн казино. Адвокати ексфутболіста запевняли, що їхній клієнт отримав паспорт в якості подарунка від місцевого спонсора та не знав про незаконність своїх дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналдіньо разом з братом був затриманий на початку березня.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Рональдіньо
Місце
Парагвай
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