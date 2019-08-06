Легенда збірної Англії ухвалив сенсаційне рішення

Легендарний форвард збірної Англії Уейн Руні підписав контракт із клубом "Дербі", що виступає у другому за силою дивізіоні країни (Чемпіоншипі).

Як повідомляє офіційний сайт клубу, контракт 33-річного нападника увійде в силу з січня 2020 року. Угода розрахована на півтора сезони з можливістю продовження ще на один сезон.

Уейн Руні ФК "Дербі"

Наразі Руні, який найбільш відомий завдяки виступам за "Манчестер Юнайтед", виступає в американській МЛС, де захищає кольори "Ді Сі Юнайтед".

Також повідомляється, що в своїй новій команді Уейн, крім іншого, буде виконувати функції граючого тренера.

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"Я дуже натхнений можливістю, яку надав мені "Дербі". З нетерпінням чекаю можливості приєднатися до Філліпа Коку, тренерського штабу і команди. Упевнений, що зможу зробити великий внесок", – заявив Уейн Руні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найтитулованіший футболіст світу зважився на сенсаційний трансфер.

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