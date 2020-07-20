Легенда "Динамо" Сабо: Циганков – ніякий

Легендарний футболіст київського "Динамо" Йожеф Сабо закликав лідера команди Віктора Циганкова залишитися в клубі.

При цьому в коментарі 1927.kiev.ua він вкрай низько оцінив гру 22-річного капітана киян.

"Динамо" грає так нестабільно, тому що немає хороших футболістів. Циганкова звели в ранг Пеле, але він ніякий. Молодий, немає стабільності. Циганкову потрібно залишитися в "Динамо". Куди б Віктор не перейшов – він не буде грати. Він буде сидіти на лавці запасних. Циганкову краще залишитися в "Динамо", де він буде провідним гравцем", – заявив Йожеф Сабо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київське "Динамо" програло "Колосу" в заключному турі Прем'єр-ліги, але змогло вийти до відбіру Ліги чемпіонів через осічку луганської "Зорі". Пізніше 20 липня "біло-сині" оголосили про відставку тренерського штабу Олексія Михайличенка.