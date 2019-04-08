МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Легенда "Динамо" поставив на місце Луческу

1.4тЧитати матеріал російською

Легендарний футболіст київського "Динамо" Ігор Бєланов розкритикував екс-тренера "Шахтаря" Мірчу Луческу за його висловлювання про Валерія Лобановського.

Румунський фахівець висміяв досягнення видатного наставника "біло-синіх", що й обурило володаря "Золотого м'яча".

Новини
Луческу наїхав на Лобановського і поплатився

Мірча Луческу

Мірча Луческу

ФК "Зеніт"

"Хотів би попросити Мірчу Луческу про те, щоб він не висловлювався про Валерія Лобановського – про людину, якої вже немає з нами, який створював історію. За всієї поваги до Луческу – це не робить йому честі. Говорити, хто кращий, а хто гірший – це неправильно. Це неповага до нашого тренера. Можна вигравати що завгодно, робити все, що хочеш, але в той же час треба розуміти, що Лобановського у нас цінують, пам'ятають, поважають", – цитує Бєланова "Динамоманія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валерій Лобановський увійшов до шістки найуспішніших тренерів в історії футболу за версією авторитетного журналу France Football. Луческу зайняв у рейтингу 41-ше місце і висловив незгоду з високою позицією українського тренера.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Ігор БєлановВалерій ЛобановськийМірча Луческу
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки