Легенда "Динамо" поставив на місце Луческу

Легендарний футболіст київського "Динамо" Ігор Бєланов розкритикував екс-тренера "Шахтаря" Мірчу Луческу за його висловлювання про Валерія Лобановського.

Румунський фахівець висміяв досягнення видатного наставника "біло-синіх", що й обурило володаря "Золотого м'яча".

Новини Луческу наїхав на Лобановського і поплатився

Мірча Луческу ФК "Зеніт"

"Хотів би попросити Мірчу Луческу про те, щоб він не висловлювався про Валерія Лобановського – про людину, якої вже немає з нами, який створював історію. За всієї поваги до Луческу – це не робить йому честі. Говорити, хто кращий, а хто гірший – це неправильно. Це неповага до нашого тренера. Можна вигравати що завгодно, робити все, що хочеш, але в той же час треба розуміти, що Лобановського у нас цінують, пам'ятають, поважають", – цитує Бєланова "Динамоманія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валерій Лобановський увійшов до шістки найуспішніших тренерів в історії футболу за версією авторитетного журналу France Football. Луческу зайняв у рейтингу 41-ше місце і висловив незгоду з високою позицією українського тренера.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!