Клуб Луніна заплатив штраф "Реалу" через українця

Український воротар "Вальядоліда" Андрій Лунін розповів, що під час виступу в "Леганесі" його клуб заплатив штраф "Реалу" через те, що він мало грав.

"В "Леганесі" щось на зразок було прописано, а що саме, я не знаю. Ну, там якийсь штраф був, "Леганес" заплатив "Мадриду". Зараз нове правило: якщо людина йде в оренду, не можна прописувати кількість ігор, і не можна забороняти грати проти своєї команди", – цитує голкіпера збірної України FootballHub.

Лунін заявив, що в новій команді не буде випрошувати собі місце в основі.

"Ні, я не підходжу, я не буду підходити, питати, випитувати, чому я не граю, що не так. Потрібно продовжувати працювати і все. Я дотримуюся такого принципу, що старання винагороджуються, не сьогодні так завтра", – підсумував Лунін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін проведе в оренді в "Вальядоліді" один сезон. Іспанські ЗМІ називали українського воротаря "чемпіоном із неприємностей" у мадридському "Реалі".

Нагадаємо, що Андрій Лунін влітку 2018 року перейшов із луганської "Зорі" в мадридський "Реал". Через покупку лідера "Челсі" Тібо Куртуа воротар збірної України змушений був перейти на правах оренди в "Леганес", за який у чемпіонаті зіграв всього 5 матчів.

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