Лайки Путіну і хіт Види: спортивний треш-парад України 2018 року

Уже кілька років після 2014-го український спорт бореться з кризою і перероджується (та ніяк не переродиться). Тому поряд із перемогами та успіхами паралельно виникають і найрізноманітніші казуси.

Клітка для фанатів, лайки Путіну, форма від Павла Зіброва і багато інших конфузів - OBOZREVATEL збирає свій "треш-парад" найбільш одіозних і неймовірних дурниць, які супроводжують українських спортсменів у 2018 році.

Жесть року: клуб Першої ліги вирішив посадити уболівальників у клітку

"Інгулець" уже давно має неоднозначну славу завдяки своєму менеджменту й одіозному президенту, але восени видав справжній "вогонь". У процесі модернізації трибун "Інгулець" вирішив зробити гостьовий сектор у вигляді... клітки.

Клітка на новому фан-секторі стадіону "Інгульця" ua.tribuna.com

Ніяк інакше, як "справжньою кліткою" такий фан-сектор не назвеш. Маленька трибуна в три ряди з червоними прутами (та ще й з кованими елементами) - "зразок комфорту європейського класу і відповідність всім нормам етики". Створення такого фан-сектора дуже швидко викликало не тільки фурор у всій футбольній Україні, а й хвилю критики на адресу клубу.

Втім, "Інгулець" не розгубився і не став давати "задній хід". Клуб випустив досить сміливу заяву, стверджуючи, що такий "сектор" призначений лише для порушників порядку. Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк взагалі вважає, що такий сектор повинен бути на кожному стадіоні.

"Що поганого в нашому гостьовому секторі? Всі зручності в наявності, є крісла - влаштовуйтеся зручніше. Що не так? Це ж клітка не для нормальних уболівальників, а для дебілів, які неправильно поводяться. Через це їх туди кидають і закривають. на кожному стадіоні має це бути. І у мене є", - сказав Поворознюк в інтерв'ю Footboom.com.

Ненависть року: вболівальники "Динамо" не просто затролили Мораєса, а й оголосили на нього "полювання"

Влітку Жуніор Мораєс перейшов із "Динамо" в "Шахтар", що викликало небувалу хвилю обурення у вболівальників. Але простим "обміном компліментів" справа не закінчилася - київські фани влаштували бразильцю справжнє цькування, чому в Україні давно не піддавався хтось із футболістів.

Жуніор Мораєс football.ua

Напередодні гри за Суперкубок України динамівські ультрас оголосили на Мораєса своєрідне "полювання", символом якого став відомий мем у вигляді ведмедя в кущах. Відтоді такий ведмідь супроводжує Мораєса постійно, коли про бразильця говорять поза колом уболівальників "Шахтаря".

ua.tribuna.com

Крім цього, Мораєса спіткала критика і на футбольному полі - деякі екс-партнери з "Динамо" відмовлялися потиснути Жуніору руку напередодні гри, відкрито пояснюючи це саме трансфером у "Шахтар".

Зрада року: яка різниця, кого лайкати - хоч Тіматі, хоч Путіна з Кадировим

Цілий абсурдний скандал виник, здавалося б, на рівному місці з футболістами "Динамо" і "Шахтаря" (більшість яких також постійно викликаються в збірну України). У жовтні низка провідних українських футболістів "розщедрилися" симпатіями в Instagram під постами російського репера Тіматі з привітаннями Путіну та голові Чеченської республіки Кадирову. А тим часом іде 5-й рік війни на Донбасі за участю Росії...

Спочатку ЗМІ підхопили такий лайк посту Тіматі з поздоровленнями Путіну від нападника "Динамо" Артема Беседіна, а незабаром подібним відзначився і захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко. Але пізніше знайшлися позначки з акаунтів й інших відомих футболістів - гравців "Шахтаря" Андрія Пятова, Віктора Коваленка, Микити Шевченка й Олександра Зубкова (останні двоє виступають в оренді за "Карпати" і "Маріуполь" відповідно). З динамівців, крім Беседіна, були помічені також Микола Шапаренко та Владислав Калитвинцев.

ua.tribuna.com

ua.tribuna.com

Звичайно, першим же виправданням виступило твердження, що лайки були зроблені з фейкових акаунтів футболістів. Не заперечуємо, що в деяких випадках так і трапилося. Однак той же Бесєдін зізнався в своєму лайку, аргументуючи, що "лайкав Тіматі, а не Путіна".

Помста року: українці принизили ФІФА за допомогою Facebook

Дуже незвичайну акцію провели українські вболівальники та активісти влітку, після гучного скандалу з Огнєном Вукоєвичем і Домагоєм Відою з їхнім "Слава Україні". ФІФА явно не стала на бік хорватів, виписавши тим окремі санкції. На що українці вирішили дуже оригінально відреагувати та заступитися за "друзів".

Домагой Віда (зліва) і Огнен Вукоєвич tsn.ua

Деякі активні вболівальники направили весь свій гнів на сторінку ФІФА в Facebook, попутно виставляючи сторінці найнижчу оцінку (1) і тим самим зменшуючи їй середній рейтинг. Досить швидко цей рух набрав популярність і перетворився на справжній флеш-моб.

Пізніше в різних ЗМІ повідомлялося, що "1" сторінці ФІФА виставили аж 121 тис. осіб, тим самим серйозно обваливши її рейтинг. Через пару днів у ФІФА не витримали навали і заблокували можливість ставити оцінки своїй сторінці, а сам Facebook взявся блокувати кількох українських користувачів за "надмірну активність".

Вилазка року: Хачеріді "підірвав" москвичів прапором України

В останні роки українську символіку майже не зустрінеш на просторах Москви, але захисник Євген Хачеріді не просто зробив "вилазку" в стан ворога з українським прапором, а й засвітив його перед багатотисячним натовпом!

Євген Хачеріді (праворуч)

Хоча напевно Хачеріді не планував таку операцію з "підриву" російського контингенту, але тут багато в чому розпорядилася воля випадку. Євген потрапив у Москву в складі грецького ПАОКа на матч Ліги Європи проти "Спартака". Після гри українець разом з іншими футболістами пішов подякувати вболівальникам, але нарвався на провокації російських фанів "м'ясних" (одне з прізвиськ "Спартака"). Недовго думаючи, Хачеріді підняв ногу і спустив гетри - жовто-синій колір захисних щитків буквально засліпив вороже налаштовану атмосферу.

Євген Хачеріді показує щитки фанатам після матчу sport-express.ru

Звичайно, справа набула резонансу, за що Хачеріді не гладили по голові. Однак "вилазка" українського прапора прямо в лігво ворога вийшла ще тією. І все завдяки футбольним щиткам.

Зашквар року: прес-аташе "Олімпіка" звинуватили в грі за команду "ДНР

З 2014-го ФФУ вже кілька разів дискваліфікувала футболістів, що грали в чемпіонаті "ДНР" або під егідою місцевого так званого "футбольного союзу республіки". Але це були лише незначні та досить тихі події. Коли ж у подібному звинуватили прес-аташе донецького "Олімпіка", скандал прогримів на всю футбольну громадськість.

Олег Барков centernews.com.ua

Вся історія почалася з того, що прес-аташе "Олімпіка" Олега Баркова звинуватили в участі в чемпіонаті "ДНР", пов'язуючи з цим інші звинувачення політичного характеру. Барков же заперечував подібне та відстоював проукраїнську позицію, і справа дійшла до того, що за співробітника усіма силами заступився клуб і навіть його президент, а справу збиралися передавати в КДК ФФУ...

Але все зупинилося на інтерв'ю самого Баркова та його роз'ясненнях, а також зупинці процесу з боку опонентів. Хоча істина так і не була встановлена до кінця - Барков таки брав участь у турнірі під егідою "ДНР", але в першості, а не в чемпіонаті (вищій лізі, елітному дивізіоні), як говорилося раніше. Конфлікт у результаті улягся (хоча невідомо, чи остаточно), але зашквар вийшов на славу - Барков отримав гарний піар, а ось "Олімпік" - мінус у карму.

Стьоб року: футбольний зробив форму з Павлом Зібровим

Першоліговий "Миколаїв" у цьому сезоні часто виділявся оригінальними ходами з просування свого імені та роботи з уболівальниками. І восени клуб пішов на дуже оригінальний крок - ФК вирішив зробити форму з зображенням українського співака Павла Зіброва, там же цитуючи його пісню "Мертві бджоли не гудуть"

Спочатку здавалося, що жарт зарахований - посміялися, і добре. Але ні - "Миколаїв" таки зробив комплект футболок з естрадною зіркою України, а форму команді вручив... звичайно ж, сам Зібров!

Нефутбольна зрада року: збірну України очолив тренер із Росії

Знову ж випадок, який не вкладається в голову в розрізі "5-й рік іде війна з Росією". Збірну України (!) з біатлону серед жінок очолив російський фахівець, 40-річний Андрій Прокунін.

Андрій Прокунін biathlonrus.com

"Вирішили довірити команду молодому амбітному фахівцю зі свіжим тренерським поглядом", - так прокоментував призначення Прокуніна президент федерації біатлону Володимир Бринзак. І все б нічого - поки щодо чисто спортивних складових роботи жіночої команди під керівництвом Прокуніна питань взагалі немає.

Але є і сторона громадська: збірна України - суто національна команда, що належить українському народу, отримує тренера з країни, яка по-своєму воює проти того самого народу. Осад залишився пристойний. Але Прокунін свою роботу розпочав і поки стабільно продовжує, незважаючи на невдоволення багатьох біатлонних уболівальників.

Заскок року: британський боксер капостив Володимиру Кличку у Вікіпедії

Бокс - жорсткий та брутальний спорт, де в суперважкій категорії боксери 90+ кілограм наносять один одному нищівні удари та виграють складні бої. Але у всьому цьому світі знаходяться і дуже нехарактерні моменти, які можна порівняти з дитячими витівками 5-класника.

Тайсон Ф'юрі (ліворуч) і Володимир Кличко

У 2015-му британець Тайсон Ф'юрі виграв у Володимира Кличка, але після цього не залишив українця в спокої і взявся за... його сторінку в Вікіпедії! Ф'юрі зізнався, що деякий час виправляв сторінку українця в Вікіпедії, поки його там не забанили.

"Так, це правда, але робив це доти, доки мене не забанили на Вікіпедії. Робив так, тому що хотів довести, що можу. Це - публічний сайт, кожен може писати що завгодно на ньому. Якщо ви хочете піти та зробити зміни на моїй сторінці - вперед", - заявляв Ф'юрі вже в 2018-му.

Здавалося б, як таке може прийти в голову 30-річному здоровому мужику з багаторічною кар'єрою професійного боксера? Але з іншого боку, може і не варто дивуватися, враховуючи проблеми Ф'юрі з наркотиками і депресію, через яку він у результаті втратив деякі свої нагороди.