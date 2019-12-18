Курйоз року: зірка "Баварії" грає в дивовижному комплекті форми

Бразильський півзахисник "Баварії" Філіппе Коутіньо змушений грати у формі дитячого розміру, яку може купити будь-який уболівальник.

Як повідомляє офіційний сайт Бундесліги, компанія Adidas відправила мюнхенцям спеціально розраховану кількість домашніх комплектів форми для першої частини сезону. Вони відрізняються додатковою легкістю та висихають швидше, ніж репліки, що лежать на полицях в офіційних магазинах. На той момент Коутіньо ще не перейшов до складу "Баварії", а жодна з переданих клубу футболок йому не підійшла.

Філіпа Коутіньйо Спорт день за днем

Таким чином, коли "Баварія" грає у себе вдома, бразильцю доводиться одягати дитячу екіпіровку. У минулі вихідні це не завадило Коутіньо провести найрезультативніший матч у кар'єрі. Він записав на свій рахунок хет-трик і дві гольові передачі в поєдинку проти "Вердера" (6:1).

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